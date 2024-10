Aquele Com O Halloween: 6 Episódios De Séries Para Assistir No Dia 31

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O Halloween está chegando e, ainda que não seja muito comemorado aqui no Brasil, tem uma forma de você curtir o clima do feriado. Para não deixar ninguém de fora, fãs de filmes de terror ou quem está apenas querendo aproveitar para dar risada, a Her Campus Cásper Líbero traz algumas dicas de episódios de séries com o tema de Halloween para assistir no último dia do mês de outubro e comemorar a data.

“Aquele da Festa de Halloween” (Friends)

No sexto episódio da oitava temporada de Friends, Monica e Chandler decidem dar uma festa de Dia das Bruxas. Enquanto isso, Phoebe descobre que sua irmã vai se casar (e ela tem um crush no noivo dela), já Rachel, que está grávida, quer agradar as crianças que vão pedir gostosuras ou travessuras de qualquer forma, mas os doces acabam. Temos também Ross vestido de batata e Chandler de coelho rosa, mostrando quem venceria em uma luta.

“Slutty Pumpkin” (How I Met Your Mother)

Logo na primeira temporada, episódio seis, enquanto ainda estamos sendo apresentados aos personagens, Ted vai a uma festa de Halloween na esperança de reencontrar uma garota que conheceu há quatro anos (e isso é tão a cara dele), e Barney tenta convencê-lo a trocar a fantasia por uma melhor, ou seja, uma que ele escolher. Enquanto isso, Marshall e Lily vão em um encontro duplo com Robin, que não gosta do Dia das Bruxas, e o seu namorado.

“Halloween” (Modern Family)

Uma verdade é que Modern Family tem os melhores episódios de Halloween de todos, então, você pode escolher qual quer assistir ou maratonar todos da série. Mas nossa recomendação é o sexto episódio da segunda temporada, onde Claire reúne a família para uma “casa mal-assombrada”, o único problema é que ninguém gosta tanto do Halloween quanto ela.

“Murder House – Halloween” (American Horror Story)

Fugindo um pouco dos episódios para dar risada, em um encontro dos mortos com o mundo dos vivos e honrando os filmes de terror, nos episódios quatro e cinco da primeira temporada de American Horror Story, você descobre que o Halloween é o único dia em que os espíritos da Murder House podem sair vagando e interagindo com as pessoas vivas. E eles vão causar na vida de Vivien, Ben e Violet.

“Gostosuras ou travessuras, Aberração?” (Stranger Things)

No segundo episódio da segunda temporada, temos nossas crianças favoritas (eles ainda eram crianças na época) saindo para pedir doces fantasiados de Caça-Fantasmas e encontrando a Max, nova personagem da série. Enquanto isso, Will está tendo algumas lembranças do Mundo Invertido e Onze está tentando contactar Mike.

Halloween (Brooklyn Nine-Nine)

Para finalizar, os episódios de B99 de Halloween são os favoritos de muitas pessoas, e claro, eles são icônicos. Na primeira temporada, episódio seis, é a noite do Dia das Bruxas, super movimentada na delegacia. Amy vai para as ruas com Charles disfarçada, enquanto isso, Jake aposta com Holt que consegue roubar sua Medalha de Honra, e, se for bem sucedido, Holt deve declarar que ele é um detetive/gênio incrível. Depois disso, a aposta de Halloween se torna recorrente nas temporadas e vai ficando cada vez melhor.

Por aqui, estamos ansiosas para maratonar todos os episódios de Halloween, repleto de fantasias, fantasmas e muita risada. Agora é só pegar a pipoca, escolher sua fantasia favorita (que pode ser um pijama) e aproveitar essa maratona de sustos!

