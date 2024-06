Anime Friends 2024: 21 Anos Do Maior Evento De Cultura Japonesa Da América Latina

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

Produzido pela Maru Division, o Anime Friends (AF) é o maior festival de cultura pop asiática da América Latina e a sua programação engloba atores, dubladores, músicos bem como stands nacionais e internacionais. O evento teve sua primeira edição no Colégio Madre Cabrini, em 2003, mas atualmente reside no Distrito Anhembi para comportar o público aproximado de 120 mil pessoas durante os quatro dias.

O AF acontece anualmente no mês de julho e este ano está agendado para os dias 18, 19, 20 e 21. Os ingressos já estão disponíveis on-line pela ticket360.com e presencialmente pelas lojas Akiba Station e Anime Hunter e no Restaurante Chen’s Culinária Oriental, localizados na Liberdade. O evento também promoverá ações sociais, disponibilizando meia-entrada para aqueles que levarem 1kg de alimento não perecível, além de oferecer na quinta-feira (18) entrada gratuita.

Celebrando seus 21 anos, o Anime Friends convida os fãs a participarem do evento de forma extravagante, aproveitando cada atração! Confira abaixo a programação para os quatro dias:

QUINTA-FEIRA (18) – Entrada Gratuita

No dia 18 de julho, ocorrerá um especial de dublagem do anime Naruto com Robson Kumode (Sasuke Uchiha), Tatiane Keplmair (Sakura Haruno) e Úrsula Bezerra (Naruto Uzumaki). Além de um bate-papo com os atores Masaru Yamashita, protagonista de Metal Hero, — em sua primeira participação no evento — e Kōichi Nakayama, de Rescue Heroes. Na parte musical o artista TK Raps, os grupos Real Akiba Boyz e YUYU20 marcam presença no palco principal. O cosplayer italiano Taryn também foi confirmado para os quatro dias de evento.

Após outras aparições em grandes eventos da Cultura Pop e Geek no Brasil, o ator Vincent Martella (Greg Wuliger) de Todo Mundo Odeia o Chris e a voz original do Phineas em Phineas e Ferb, não pode ficar de fora do AF. Vincent estará presente em todos os dias do festival, participando de sessões Meet & Greet nos quais os fãs poderão tirar fotos e pegar autógrafo. Cara, ele está tão na nossa!

SEXTA-FEIRA (19)

No dia 19 de julho, o grupo de J-PoP — música pop japonesa — WASUTA traz ao palco principal seu show inédito, cantando as aberturas de Idol Time PuriPara e Kiratto Puri☆Chan. Já as apresentações seguintes contam com um show inédito da dupla Takeru, ex-vocalista da banda SuG, e Hiroto, guitarrista do Alice Nine. Além do rapper TAUZ e das bandas ALI – Alien Liberty International e Miura Jam.

O AF neste dia também terá a presença de um especial de dublagem com a Dubrasil que discutirá como é o processo de dublagem de animes. O estúdio deste painel foi responsável pela tradução de mais de 100 animes para o português, dentre eles podemos destacar Saint Seiya, My Hero Academia, Attack on Titan, Overlord e Spy X Family. Ademais, a presença do ator Yasuhiro Ishiwata (Go ou Blue Flash) e a atriz Mayumi Yoshida (Lu ou Pink Flash) ambos de Choushinsei Flashman — ou simplesmente Comando Estelar Flashman em tradução livre —, série de 1986, foi confirmada.

SÁBADO (20)

No dia 20 de julho, o palco principal irá do J-Pop ao Rap com a dupla ClariS, composta por Clara e Karen, realizando o seu primeiro show no Brasil; Vickeblanka com as aberturas de Black Clover, Fruits Basket, Shiki Oriori e Double Decker! Doug e Kirill; e o rapper cearense VMZ, trazendo hits como “Plutão” que viralizou no TikTok em 2021.

Charles Emmanuel (Sung Jinwoo), Rodrigo Andreatto (Taeshik Kang) e Luísa Horta (Cha Hae-In) estarão presentes para um especial dublagem de Solo Leveling. Também foi confirmada a presença do ator Kōichi Nakayama (Daiki Nishio ou Solbraver) de Tokkyuu Shirei Solbrain — ou Super Equipe de Resgate Solbrain traduzido para o português — que estará presente tanto no dia 18 quanto no 20.

Sábado também contará com a presença de Guilherme Briggs, dublador de personagens icônicos como o Optimus Prime da série de filmes Transformers, Cosmo de Os Padrinhos Mágicos, Superman do Universo DC (DCU), Buzz Lightyear da franquia Toy Story, Mewtwo de Pokémon, All Might do anime My Hero Academia, Spike Spiegel de Cowboy Bebop, Joseph Joestar de Jojo’s Bizarre Adventure, dentre muitos outros. Briggs fará parte de um bate-papo com os fãs e comentará sobre a sua carreira e o mundo da dublagem.

DOMINGO (21)

O último dia do evento contará com ROOKiEZ is PUNK’D, MHRap e o beatmaker e rapper geek Sidney Scaccio, trazendo música para o palco principal. Além da presença de Adrian Tatini (Usopp), Agatha Paulita (Chopper), Carol Valença (Luffy), Duda Ribeiro (Franky), Glauco Marques (Zoro), Mauro Ramos (Jinbe), Samira Fernandes (Nico Robin) e Tatiane Keplmair (Nami) em um especial de dublagem de One Piece.

O dublador Wendel Bezerra, voz de personagens famosos como o Goku em Dragon Ball, Sanji em One Piece, Akira em Defensores da Luz Maskman e Bob Esponja em Bob Esponja Calça Quadrada também participará de um bate-papo exclusivo com os fãs no mesmo dia.

Para encerrar com chave de ouro o último dia, o AF24 retomou o Super Friends Spirits, momento que vai reunir artistas brasileiros e internacionais em um mesmo show, tornando a sensação de nostalgia ainda mais épica. Já foram confirmados Takayoshi Tanimoto, Larissa Tassi, Ricardo Cruz, Janaina Bianchi, Ishihara Shinichi, Rodrigo Rossi, Hideaki Takatori, Lucas Araujo, Hans Zeh e Luigi Carneiro.

Com o lema do Anime Friends sendo “extravagância”, as atrações de 2024 não se limitam a música, atores e dubladores. Haverá salas temáticas e interativas da Riot Games com o gameplay de League of Legends, a cafeteria japonesa Sugar Maid Café, a Lolita Teaparty como espaço de Cultura Kawaii, Winx Club, gameplays de Playstation com a PSParty, Tokusatsu como espaço dedicado a super-heróis japoneses, a escola de mangá Japan Sunset, dentre outras. Os stands das editoras Panini e NewPOP bem como as lojas Redragon, Mupy, COPIC e Meruru também estarão por lá todos os dias do festival.

Além disso, ocorrerá o clássico Concurso de Cosplay para os fãs demonstrarem todo o seu amor e criatividade pela Cultura Otaku e Geek. Para os interessados em arte brasileira independente, há uma área dedicada especialmente ao Artist’s Alley no qual você pode conhecer artistas expondo fan arts, figurinhas, bótons, plaquinhas, dentre outros itens customizados manualmente.

Faltando um pouco mais de mês para o evento, o AF ainda pode surpreender os fãs com outras atrações, convidados ou marcas, então sugerimos acompanhar as redes sociais do evento para mais novidades.

