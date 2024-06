Ainda dá tempo de curtir o arraiá! Conheça três quermesses de São Paulo que se estendem até julho

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Se você não conseguiu aproveitar os arraiás no mês de junho, não se preocupe! Confira a seguir três quermesses que você precisa conhecer em São Paulo e que se estendem até julho.

A temporada das quermesses está aberta! Uma das épocas mais queridas do ano está aí, trazendo consigo o gostinho de festa, cheio de comidas típicas, quadrilha, fogueira, além das famosas bandeirinhas.

Arraiá do Centenário – Clube Juventus

Em comemoração aos 100 anos do Clube Juventus, na Zona Leste de São Paulo, a festa julina contará com muita diversão. Quadrilha, fogueira, shows de duplas sertanejas e uma grande diversidade de comidas regionais, como italiana, baiana e árabe. Isso, sem contar com o famoso cannoli da Mooca.

Ah! E para garantir a alegria da criançada, o arraiá oferece diversos brinquedos infláveis, barracas de pesca, tiro ao alvo e a presença do Planeta Plim, produtora de conteúdo infantil.

No local há estacionamento por R$ 30,00 até às 21h. Após esse horário, o valor passa a ser R$ 50,00.

Local: Clube Atlético Juventus, Rua Comendador Roberto Ugolini, n° 20, Mooca – São Paulo – SP

Data e horário: 06, 07, 13, 14, 20, 21 , 27, 28 de julho de 2024, aos sábados, das 17h00 às 23h00 e aos domingos, das 14h00 às 22h00

Valor: Aos associados, o evento será gratuito, podendo cada titular retirar 04 ingressos para convidados, crianças de 10 anos não pagam. Já para pessoas que não são associadas, o ingresso será R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 meia-entrada. Terão direito à meia-entrada: crianças, estudantes, idosos, pessoas com deficiência (PcD) e professores da rede.

Quermesse do Calvário

A Comunidade da Paróquia de São Paulo Cruz, mais conhecida como Igreja do Calvário, faz história no mês junino há 45 anos.

A quermesse conta com 20 barracas, além de pratos tradicionais e típicos de outros países. Além de brincadeiras como bingos e shows. A Quermesse do Calvário recebe a ajuda de mais de 600 voluntários.

O dinheiro arrecadado durante a festa é aplicado na manutenção da igreja e suas atividades missionárias, como o acolhimento da farmácia dos Vicentinos, que distribui remédios gratuitamente. Outros projetos como Serviço Social e Promocional São Paulo da Cruz, que desenvolve atividades socioeducativas com crianças, e a Comunidade Terapêutica São Paulo da Cruz – Fazenda do Sol, destinada a ajudar dependentes químicos, também são contemplados.

Além de ajudar outras comunidades mais necessitadas, auxiliando na construção da igreja da comunidade São José, na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro.

Local: Paróquia São Paulo da Cruz – Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros

Data e horário: 1 de junho a 7 de julho (aos sábados das 17h30 às 23h30; aos domingos das 17h30 às 22h30).

Valor: R$30 para adultos e R$15 para idosos. Crianças de até 10 anos e pessoas com mais de 80 anos não pagam.

São João De Nóis Tudim

Uma das quermesses mais aguardadas pelos paulistanos, que ocorre no CTN – Centro de Tradições Nordestinas, fundado em 1991, vem aí com sua oitava edição.

Esse ano, o São João de Nóis Tudim contará com um espaço maior, ocupando uma área de 27 mil m2 e garante a participação de 25 restaurantes e quiosques, com comidas típicas e os famosos pratos regionais.

A quermesse terá 120 atrações, sendo elas: shows de música ao vivo, apresentações de quadrilhas profissionais, aulas de dança de forró, um parque de diversão para as crianças e outras brincadeiras.

Além disso, terá personagens interativos, barracas de artesanato e missas juninas para os religiosos.

A entrada é gratuita, porém alguns shows serão pagos, como do Xand Avião e Mari Fernandez, Fábio Júnior e Calcinha Preta.

Local: CTN – Centro De Tradições Nordestinas, Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão

Data e horário: 01 de junho a 28 de julho, sextas, sábados e domingos (junho), sábados e domingos (julho); horário a ser divulgado

Valor: Gratuito (ingressos pelo sympla)

