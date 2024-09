A suspensão do X e a realidade do trabalho no meio digital: como se proteger?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Após a suspensão do X (antigo Twitter), no dia 30 de agosto, muitas pessoas entraram em desespero com a retirada da plataforma do ar, algumas por depender da rede para trabalhar e outras por ser um meio de entretenimento ou uma fonte de notícias. Seja lá qual foram os motivos que levaram os internautas a delirarem com a queda da rede social, uma das perguntas que ficam é: será que é realmente seguro trabalhar com a internet?

Mas, para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender o real motivo pelo qual o X foi suspenso no Brasil.

O que causou a queda do X?

A suspensão do X (antigo Twitter) em todo o Brasil foi determinada pelo ministro, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 30 de agosto. A decisão foi comunicada à Anatel e às empresas que prestam serviços de internet no país. Além disso, houve uma proibição explícita do uso de VPNs (redes privadas virtuais) para acessar a plataforma.

O estopim para a suspensão foi a recusa do empresário Elon Musk, proprietário do X, em nomear um novo representante legal da empresa no Brasil, mesmo após uma intimação oficial do STF. A intimação foi divulgada no perfil da própria Corte na rede social, determinando um prazo de 24 horas para a nomeação, sob pena de suspensão. A ordem de Alexandre de Moraes foi amparada pelo parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que considerou válidas as medidas em função do descumprimento das ordens judiciais.

A suspensão também foi influenciada pelo fechamento do escritório do X no Brasil, anunciado por Musk no dia 17 de agosto. Musk justificou a decisão com alegações de “exigências de censura”, referindo-se às ordens de bloqueio de perfis determinadas pelo ministro Moraes.

Além das medidas mencionadas, Moraes ordenou que Google, Apple e operadoras de internet tomem providências tecnológicas para impedir o acesso ao X por seus usuários. As empresas devem implementar “obstáculos tecnológicos” para garantir que a plataforma fique inacessível tanto em dispositivos iOS quanto Android.

Essa situação levanta questões sobre a segurança de depender exclusivamente da internet para trabalho ou lazer, e nos faz refletir se diversificar as opções de atuação, incluindo o trabalho multimídia, pode ser uma alternativa mais segura neste cenário.

O que é ser multimídia?

Algumas contas que dependiam exclusivamente do X para gerar renda se viram em uma situação de grande vulnerabilidade quando a plataforma foi suspensa. Esse cenário evidencia a importância de adotar uma abordagem multimídia para quem trabalha na internet.

O trabalho multimídia, envolve produzir e distribuir conteúdo em diferentes formatos e plataformas, e não só amplia o alcance do criador, como também diversifica as fontes de receita e minimiza riscos. Em vez de depender de uma única rede social, o criador pode explorar várias oportunidades — como parcerias, publicidade, assinaturas e vendas de produtos — em diversas plataformas, garantindo mais estabilidade e segurança financeira em um ambiente digital cada vez mais imprevisível.

A importância de fazer a voz da sua marca estar presente em diferentes redes sociais é o que vai trazer segurança para manter se 100% dependente do trabalho com a internet. Mas é importante saber se posicionar em cada meio, visto que cada plataforma funciona de um modo diferente e muitas vezes pode atingir diferentes públicos dependendo da mensagem que você quer passar.

Como lidar com a insegurança do trabalho no meio digital

Trabalhar exclusivamente com a internet pode ser um caminho promissor, mas também arriscado. Como vimos com a suspensão do X, uma rede social pode deixar de funcionar do dia para a noite, colocando em risco todos aqueles que dependem dela para ganhar dinheiro. Mudanças de algoritmos, políticas de uso e até questões legais podem afetar drasticamente o alcance e a monetização de contas que dependem apenas de uma plataforma. Por isso, é fundamental estar preparado para lidar com a imprevisibilidade desse ambiente, adotando estratégias que vão além de um único canal de comunicação.

Logo, para se proteger da instabilidade do meio digital, uma das melhores opções é diversificar suas atividades e presença online através de um trabalho multimídia. Isso significa produzir conteúdo em diferentes formatos — como vídeos, áudios, textos e imagens — e utilizar várias plataformas para distribuí-lo. Ao fazer isso, o criador de conteúdo não fica à mercê das políticas e decisões de uma única rede social, e pode passar a explorar múltiplos formatos, alcançar diferentes públicos e criar novas oportunidades de monetização.

