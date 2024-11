5 filmes natalinos para esquentar o clima de romance

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

O final do mês de novembro traz consigo não só as férias de fim de ano, para muitas escolas, mas também anuncia a aproximação do Natal. Com a chegada de dezembro o momento de maratonar filmes com temática natalina está chegando, pensando nisso reunimos 5 romances natalinos, água com açúcar, para assistir e se apaixonar!

Missão Presente de Natal

Lançado em 2020, o filme conta a história de Erica Miller, uma assessora de uma política americana, que em busca da sua tão sonhada promoção acaba viajando para uma base aérea dos Estados Unidos para tentar fechá-la.

Na base, ela conhece o capitão Andrew Jantz, um verdadeiro fã do Natal, que mantém a tradição de entregar presentes e suprimentos para a ilha vizinha da base aérea. Após passar um tempo na base e entender a importância dessa tradição. Erica entra em conflito e começa a questionar se a sua promoção vale tanto assim.

A produção da Netflix é um romance água com açúcar que consegui reunir Kat Graham, que interpreta a bruxa Bonnie Bennett na série Diário de um Vampiro, e Alexander Ludwig, responsável por dar vida ao personagem Bjorn Lothbrok da série Vikings, nos papéis principais. Além disso, o filme consegue trazer o clima do natal mesmo sem dois elementos muito presentes dessa temática: o frio e a neve.

O Natal de Cinderela

Kat Decker sonha em ser uma grande cantora, mas como uma boa história da Cinderela, Kat tem uma madrasta e duas meias-irmãs que vivem desmotivando e esnobando seu sonho. Durante as festas natalinas ela começa a trabalhar como uma das duendes cantantes do Papai Noel.

Nick, como um bom mocinho dos romances, é queridinho por todos e também o mais novo contratado para trabalhar como Papai Noel, na feira de Natal. Os dois vão começar a desenvolver sentimentos um pelo outro, mas o baile para o qual foram convidados pode mudar um pouco as coisas.

Além de juntar a história da Cinderela com uma das épocas mais amadas do ano, o filme também reúne as estrelas da Disney Gregg Sulkin, de Os Feiticeiros de Waverly Place, e Laura Marano, muito conhecida por seu papel em Austin & Ally, como o casal principal.

Um Passado de Presente

Um dos filmes de natal estrelado por Vanessa Hudgens conta a história de um casal, literalmente, separado pelo tempo. Sir Cole é um cavaleiro medieval que acaba sendo transportado para o presente durante a época do Natal.

Enquanto tenta entender e se acostumar com a realidade moderna, Cole conhece Brooke, uma professora de ciências que está desiludida com o amor. Na tentativa de levar o cavaleiro de volta para a sua época, os dois acabam se apaixonando e Cole começa a se perguntar se realmente quer voltar para casa.

Mesmo sendo um romance clichê em que o final já é esperado, o filme traz a viagem no tempo de um jeito leve e fácil de entender. Ele também foca em mostrar o dia a dia dos personagens, que estão se preparando para o Natal, deixando bem claro a construção do relacionamento dos deles.

O Diário de Noel

Anos depois de ser expulso de casa por sua mãe, Jacob Turner recebe uma ligação, um pouco antes do Natal, e descobre que sua ela faleceu e deixou uma casa para ele. Então Jacob decide viajar até lá para tentar organizar as coisas e acaba encontrando um antigo diário que pertence a uma pessoa misteriosa chamada Noel.

Durante o tempo que passa na casa, Jacob conhece Rachel, que está em busca de respostas sobre o seu passado. Juntos os dois embarcam em uma aventura para encontrar a tão misteriosa Noel e ao passarem tanto tempo juntos um sentimento começa a crescer nos dois.

O filme é baseado no primeiro livro da série The Noel Collection escrita por Richard Paul Evans. O primeiro, dos quatro livros, se chama The Noel Diary e, infelizmente, nenhum deles foi traduzido para o Brasil.

O Príncipe do Natal

Um dos romances natalinos queridinhos da Netflix, que ganhou duas continuações, conta a história de Amber, uma jovem jornalista que é mandada para o pequeno reino de Aldovia para cobrir a coroação do príncipe Richard, o herdeiro do trono playboy que ficou por um tempo longe da mídia, que acontecerá depois do Natal.

Na tentativa de conseguir cobrir a história da melhor forma possível, Amber decide fingir ser a tutora da princesa Emily, irmã do príncipe Richard. Quanto mais tempo a jornalista passa ao lado da família real, ela percebe que eles não são exatamente como a média mostra, principalmente o príncipe. Mas essa não é a única coisa que Amber descobre sobre a realiza.

Mesmo sendo um clichê de Natal, o filme conta com um plot realmente inesperado que deixa a história mais interessante. Atualmente o longa conta com duas continuações, transformando eles em uma trilogia, O Príncipe do Natal: O Casamento Real e O Príncipe Do Natal: O Bebe Real.

