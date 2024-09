40 anos de Avril Lavigne: saiba como a ‘princesa do pop-punk’ influenciou uma geração

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Com mais de 20 anos de legado, a artista continua a inspirar o sentimento de uma juventude eterna.

Avril Ramona Lavigne é uma cantora e compositora canadense, nascida no dia 27 de setembro de 1984, completando 40 anos nesta sexta-feira. Avril é um dos principais nomes contribuintes para o desenvolvimento da música pop influenciada pelo punk, e chegou a ser considerada como a “Princesa do Pop-Punk”.

Com sua camiseta branca, calças largas de skatista, munhequeiras e uma gravata frouxamente pendurada ao redor do pescoço, a cantora foi essencial para a ascensão de mulheres no gênero musical pop-punk. Ela também influenciou a vida e personalidade de milhares de adolescentes e jovens dos anos 2000, tornando-se um verdadeiro ícone e inspiração para a época.

Seu look característico apenas enfatizava mais a personalidade forte de Avril, de quem fazia o que bem entendia e não levava desaforo para casa. E foi com suas composições que englobava tudo que um jovem podia identificar-se (corações partidos, vivências da adolescência e tornar-se mais velho ou apaixonar-se por alguém que só torna as coisas complicadas…) que Lavigne formou uma legião de fãs aos dezessete anos de idade.

Com sua música “Complicated”, lançada em 2002 e parte do seu álbum de estreia “Let Go”, conquistou seu primeiro hit e tornou-se um sucesso mundial, recebendo milhares de prêmios pela produção.

O pop na época dos anos 2000 era transmitido por cantoras que estavam em seu auge, principalmente Britney Spears e Christina Aguilera, as quais atribuíram uma certa “feminilidade” e sensualidade ao gênero. Avril vinha para confortar as meninas alternativas que não se identificavam com o hype da época; ela era diferente das outras garotas. Em uma entrevista para a Vanity Fair, a artista enfatiza como desde muito nova teve que descobrir quem queria ser no mundo artístico e lutar pela sua autenticidade, pois sempre quis viver da música.

Em 2022, para o vigésimo aniversário de seu álbum mais icônico, Avril Lavigne recriou sua capa, juntamente com o lançamento de um remake de todas as músicas contidas na produção.

“Este foi outro momento mágico para mim, retornando ao local exato onde filmei a capa do meu álbum de estreia, Let Go, ontem na cidade deNova York, pouco antes de tocarmos no Madison Square Garden”. “Obrigada a todos os meus fãs incrivelmente incríveis e solidários que me mostraram tantoamor ao longo de todos esses anos.”

A capa refeita e a regravação das músicas realça a atemporalidade de Avril. Os anos passaram, mas a artista não largou sua essência, sua atitude e seu visual simbólico. Com certeza temos uma Avril mais madura, mas que ainda canta sobre seus sentimentos e que quer curtir a vida em seu brilho único e espontaneidade. Isso torna-se mais evidente quando analisamos seus últimos álbuns: “LoveSux” e “Head Above Water”. Ao voltar para o mundo da música, Lavigne lançou tanto uma discografia repleta de músicas que nos remetem muito aos seus anos de adolescente, quanto outra que nos mostra emoções mais profundas e complexas, provando seu amadurecimento, mas sempre o equilibrando com seu legado de nostalgias. Até porque, estamos falando de quem escreveu: “um brinde a nunca crescer”.

Avril está, atualmente, em uma turnê chamada “The Greatest Hits” em comemoração aos 20 anos, completados em maio, do álbum “Under my Skin”. Os shows serão recheados dos maiores e mais nostálgicos sucessos da compositora.

Avril Lavigne é a definição do uso do passado para navegar no presente. Ela não irá resolver seus problemas de adulto ou qualquer ansiedade quevenha com a sensação de estar criando responsabilidades, mas escutá-la e acompanhá-la definitivamente será como sentar com uma amiga e ouvir que não é preciso crescer de forma tão radical. Sua atemporalidade nos lembra como é importante manter-se firme à nossa essência, ao sentimento de juventude e a levar a vida com mais diversão. A cantora demonstra cada dia mais que sua presença na indústria musical e na vida de milhões de jovens será eterna; não importa se você é adulto, você ainda pode cuidar dos gostos da criança interior que vive em você e que vivia essa era dos anos 2000.

Avril Lavigne completa 40 anos com um legado de músicas, de fãs e de um caráter regido por pura vitalidade e paixão.

Texto editado por Ana Luiza Sanfilippo