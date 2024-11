3 motivos para você conhecer os romances de Sally Rooney 

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A autora de livros best seller como Pessoas Normais e Conversas Entre Amigos, Sally Rooney vem sendo considerada uma das maiores escritoras modernas do século XXI, tendo seus romances já adaptados para a televisão e ter recebidos grandes prêmios literários,tudo isso enquanto estava na casa dos vinte anos. A Her Campus trouxe 3 motivos para você conhecer suas obras!

Dilemas da geração

Os livros de Sally abordam muito a adaptação da juventude para a vida adulta, um exemplo é em seu livro Pessoas Normais, onde Marianne e Connel encaram a passagem da vida escolar para a acadêmica. A escritora sabe explorar de forma transparente todos os sentimentos de amadurecimento de ambos os personagens, alternando entre suas perspectivas em cada fase de suas vidas.

Muitos leitores se identificam com suas obras pelo simples fato dela narrar de um modo realista aquilo pelo o que eles estão passando ou já passaram na juventude como, conflitos de relações, saúde mental, sexo e o desconforto da comunicação. Justo essa caracterização de personagens que chegam a ser quase reais, fazem as pessoas cultuar seus livros.

Quando Connell vai para a faculdade, ele vive uma fase de transição que muitos se identificam: ele experimenta uma nova independência, mas também enfrenta inseguranças profundas. Essa mudança na vida dele, marcada pelo ambiente acadêmico, revela camadas de vulnerabilidade e autodescoberta. A maneira que Sally Rooney constrói esses dilemas internos faz o leitor sentir que está vivendo cada momento junto com ele.

Classes sociais

Sally se considera marxista, ela sempre aborda de maneira sútil a política em seus livros, não é como se fosse um grande manifesto, mas há nuances de hierarquização dos personagens em relação ao dinheiro e algumas particularidades sobre consciência de classe.

A crise política e econômica que é desenvolvida em seus romances não vem apenas de descrições sociais de seus personagens, mas também em visões políticas que eles têm. Em Conversas Entre Amigos e Belo Mundo, Onde Você Está é possível ver frequentemente alguns debates políticos entre os personagens ao longo do livro.

A relação dos personagens

O que coloca os livros de Rooney na categoria drama e não especificamente romance, é a relação desordenada de cada personagem com o outro, em suas obras, nenhuma escolha se apresenta como uma alternativa simples ou imediata, cada protagonista passa por conflitos complexos que são internos e externos. De maneira sutil, a relação entre os personagens é escrita de forma áspera, onde cada interação revela a complexidade de sentimentos turbulentos.

As emoções que cada personagem apresenta em seus encontros não são de forma direta, mas sim em uma mistura de inseguranças, anseios e frustrações. Os diálogos, muitas vezes preenchidos por subentendimentos e silenciosos, criam uma atmosfera densa. Assim, a narrativa se desdobra, revelando não apenas os conflitos internos de cada um, mas também como essas interações impactam suas trajetórias individuais.

Comparando essa abordagem com a de Elena Ferrante, por exemplo, vemos uma diferença significativa. Enquanto Rooney confia no minimalismo e nas lacunas que o leitor precisa preencher, Ferrante adota uma escrita mais visceral e expansiva, revelando intensamente o mundo interior de suas personagens e deixando cada detalhe emocional à vista.

Rooney, ao contrário, evita mergulhos tão profundos na introspecção e prefere construir a tensão emocional no que fica nas entrelinhas. Essa escolha deixa espaço para que o leitor projete suas próprias experiências e se sinta parte do processo emocional. Assim, enquanto Ferrante explora emoções de forma expansiva e dramática, Rooney escolhe um caminho de intimidade e silêncio, mostrando que as relações podem ser intensamente reveladas pelo que fica por dizer.

