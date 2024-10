24 anos de Gilmore Girls: por que a série ainda faz sucesso?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

24 anos atrás, no mês de outubro, Amy Sherman-Palladino, roteirista e produtora de televisão estadunidense, tirava do papel uma série cujo encanto atravessa gerações e permanece viva até os dias de hoje. Lauren Graham e Alexis Bledel davam vida às personagens Lorelai e Rory, mãe e filha. Acompanhado de muito café, as 7 temporadas narram a vida (não tão) pacata das meninas Gilmore em Stars Hollow.

Gilmore Girls segue sendo a série de conforto – aquela que acompanha o seu almoço, seus dias tristes e até os dias frios e tediosos – de muitos telespectadores, mesmo depois de 17 anos após o fim. Segundo a empresa de pesquisa Nielsen, a série estava entre as 10 séries mais assistidas nas principais plataformas de streaming em 2023.

Mas, se a série terminou há tanto tempo, o que faz com que tantas pessoas ainda encontrem inspiração e conforto em cada episódio?

DEPOIS DE TANTO TEMPO, POR QUÊ?

Tudo muda rápido demais. Por isso, há algo reconfortante em saber que podemos sempre voltar para Stars Hollow. O que faz a história sobre uma mãe e uma filha numa pequena cidade, tão cativante para gerações de espectadores?

Em um cenário de entretenimento cheio de dramas intensos e enredos complexos, Gilmore Girls se destaca por sua simplicidade. Não há grandes tragédias ou dilemas impossíveis – apenas a vida como ela é, com suas questões familiares, acadêmicas e amorosas.

Essa genuinidade do dia a dia permite que, quem assiste, respire, relaxe e se sinta em casa.

As relações

No coração da série, encontramos a celebração das relações humanas em todas as suas formas – das complexidades familiares às doces e amargas experiências da paixão. Seja na cumplicidade de Lorelai e Rory, no dilema de Luke (Scott Patterson) e Lorelai ou nas reuniões caóticas organizadas pelo guardião da cidade,Taylor (Michael Winters).

Mas, não é só isso. A jornada de Rory, da adolescência à vida adulta, com todos os seus altos e baixos, ecoa aos públicos de todas as idades. Para os jovens, é uma visão esperançosa e às vezes assustadora do futuro; para os mais velhos, um lembrete nostálgico de suas próprias histórias.

Hoje, com a tecnologia tão avançada e presente em nossas vidas, Gilmore Girls pode ser aquele abraço aconchegante que nos puxa de volta para o que realmente importa. Para muitos, especialmente os ‘millennials’, revisitar a série é como folhear um álbum de fotos antigas.

No final das contas, são as conexões que fazemos e as comunidades que construímos que dão cor a correria do dia a dia.

dias frios

Gilmore Girls também pode ser sinônimo de conforto nos meses mais frios. Entre o final de 2020 e meados de 2023, a audiência de streaming da série foi, em média, 14% maior no outono e no inverno em comparação com a primavera e o verão, de acordo com dados da Nielsen.

O fenômeno não é por acaso. A série captura perfeitamente a essência das estações mais frias, desde as cores outonais até os eventos típicos de inverno que se encontram por toda a narrativa. E, como uma boa xícara de café – especialmente a do Luke – essa verdade não perde o sabor.

O inverno também tem seu destaque especial no programa. A frase icônica de Lorelai, “Sinto cheiro de neve”, por exemplo, se tornou um momento aguardado pelos fãs, marcando o início (esperado) da estação.

A série, para a maioria, pode ser mais do que entretenimento. É uma tradição que continua a atrair novos fãs e a reconfortar os antigos, ano após ano.

O sucesso duradouro de Gilmore Girls é a prova do poder das histórias que celebram o melhor da humanidade. Enquanto a vida continua, Stars Hollow permanece como um ponto de refúgio, lembrando que, não importa o que aconteça, sempre haverá café, conversas e um lugar para chamar de lar.

