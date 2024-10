O que constrói um clássico – uma análise dos maiores filmes de terror

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Desde seus primórdios no cinema, o terror tem se adaptado às mudanças, oferecendo novas formas de nos assustar e emocionar. Seja em suas origens, no final do século XIX, ou com os famosos monstros, como Drácula e Frankenstein, o gênero já está consolidado na cultura do cinema.

O terror evoluiu muito ao longo das décadas, passando por fases como o “slasher” dos anos 70, 80 e 90, o sobrenatural de James Wan na década de 2010, e atualmente experimentando uma renovação com filmes que exploram temas mais psicológicos e sociais. Nesse caminho traçado, a indústria teve narrativas, personagens e vilões tão memoráveis que se tornaram grandes clássicos no cinema como um todo.

O que torna um filme de terror um clássico?

Um filme de terror se transforma em clássico quando ressoa emocionalmente com o público. O medo, quando bem explorado, reflete ansiedades sociais, garantindo a relevância do filme ao longo do tempo. Um exemplo é O Exorcista (1973), que não aborda apenas a possessão, mas também questões de fé e dúvida, especialmente em tempos conturbados. Além disso, a qualidade técnica, a capacidade de gerar debates e a atemporalidade são fatores que contribuem para a classificação do clássico.

Vilões marcantes e suas contribuições

Os vilões são essenciais no terror. Personagens como Freddy Krueger, de A Hora do Pesadelo (1984), Jason Voorhees, de Sexta-Feira 13 (1980), Chuck (Chuck, o boneco assassino (1988)), Samara (O Chamado (2002)) e Michael Myers (Halloween (1978)) se tornaram verdadeiros ícones, não só pelo que fazem, mas pela construção de suas histórias. Eles representam medos coletivos — como a perda de controle e a violência — e ajudam a consolidar o filme na cultura pop.

Um personagem desses precisa ter sua identidade bem construída e características marcantes, assim eles trazem muito mais potencial para se popularizarem. Já imaginou o que seria do Ghostface, da franquia Pânico (1996) sem sua máscara, o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica (1974), sem a serra, Freddy Krueger sem suas unhas, e a Samara sem seus cabelos cobrindo o rosto todo?

Para além dos personagens

Vilões são muito importantes para elevar um filme de terror ao nível de clássico, mas não são o bastante. Os longas mais consolidados do gênero trazem novidades, seja em novas temáticas ou em novas maneiras de “brincar” com os clichês já estabelecidos. É o caso de Massacre da Serra Elétrica, que foi um dos precursores do terror “slasher” e do conceito da “final girl”, replicado em A Hora do Pesadelo, Sexta-Feira 13 e Halloween, e trazido de volta por Pânico, quando o subgênero e o clichê já estavam saturados. Essa inclusive é uma franquia que sabe como brincar com as regras do terror e criar uma metanarrativa que critica os próprios clichês do gênero, tornando-se um reflexo das mudanças culturais ao longo das décadas.

O Iluminado (1980) também é um grande representante não só do terror, como da inovação. O terror psicológico constroi o ambiente para ser tão assustador quanto a figura de Jack Torrance, o protagonista. O filme usa o isolamento e a degradação mental como ferramentas de terror, transformando o hotel cenário do filme em um personagem por si só.

Sequências: ajudam ou atrapalham?

A popularidade de um clássico acaba quase sempre gerando franquias repletas de continuações. Odiada por muitos, amadas por outros, a qualidade de uma sequência depende de como ela consegue inovar e ainda manter a essência do original, o clássico. Algumas conseguem expandir a história e trazer novas ideias, enquanto outras podem acabar perdendo a força.

Existem sequências que trazem a mesma história no mesmo ritmo, enquanto outras inovam contando tramas diferentes, com saltos temporais e novos personagens. Halloween, apesar de ter 12 sequências, manteve a mesma narrativa até o último lançamento. Já Pânico trouxe continuações cativantes, que refletiram as mudanças sociais ao longo dos anos.

Como um terror atual pode se tornar um clássico?

Construir um clássico terror envolve toda essa combinação de inovação, relevância emocional, personagens memoráveis e, principalmente, atemporalidade, fator que faz com que muitos fãs de cinema enxerguem os filmes atuais como de menor qualidade do que os já consolidados. Porém, ano após ano, surgem cada vez mais longas que parecem ir contra essa teoria.

O maior exemplo de novos clássicos é o universo de Invocação do Mal. Com seus altos e baixos, os filmes baseados em casos reais dos investigadores Ed e Lorraine Warren combinam elementos sobrenaturais com desenvolvimento de personagens, que criam uma conexão emocional forte.

Ao ser questionado sobre quais filmes contemporâneos têm potencial para se transformar em clássicos, o crítico e estudante de jornalismo Lucas Tinoco, conhecido como “Cara da Cultura”, compartilhou sua opinião:

“Acho que, entre os filmes de horror recentes, o principal que se destaca é Arraste-me para o Inferno (2009), com seu tom debochado e jocoso. Além dele, destacaria outros, como Não, Não Olhe (2022), A Bruxa (2015), Corrente do Mal (2014), Longlegs (2024), O Farol (2019) e I Saw the Devil (2010).”

